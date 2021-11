Genoa, Blazquez su Shevchenko: «E’ coinvolto nel progetto»

In conferenza stampa di presentazione del tecnico Shevchenko, ha parlato anche Blazquez della 777 Partners

Oggi è stato il giorno della presentazione di Shevchenko con il Genoa e in conferenza ha parlato anche Andres Blazquez della 777 Partners, la nuova cordata che ha prelevato il Grifone. Blazquez ha voluto dare il suo benvenuto al neo tecnico: «Andriy è molto coinvolto in questo progetto. E’ molto d’accordo sull’idea, sulla forma innovativa di fare calcio.»

MERCATO – «Dobbiamo ancora parlare col mister. Non abbiamo ancora un numero ma quando avremo dei riferimenti prenderemo le decisioni per il club.»

STADIO – «Abbiamo sempre pensato di fare qualcosa in questo stadio. Stiamo lavorando con l’amministrazione per trovare la soluzione. Stiamo lavorando per fare qualcosa in questo senso.»

PROGETTO – «Spero che questa non sia l’ultima volta che venga tanta gente a vedere il Genoa. Non vogliamo mai trovare una soluzione temporale, è per quello che abbiamo puntato su un progetto serio. Con Josh parliamo sempre di investire il più possibile sulle tecnologie ed essere innovative. Lui è venuto qui per la città e per la storia ma anche per il progetto.»