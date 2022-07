Genoa, Blessin: «Serie B di grande qualità, non basta dire che vogliamo la promozione...»

L’allenatore del Genoa Blessin ha parlato dell’obiettivo promozione in vista del prossimo campionato di Serie B

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’obiettivo promozione in vista del prossimo campionato di Serie B.

PROMOZIONE – «Si preannuncia un campionato di grandissima qualità, il massimo degli ultimi anni. Dovremo partire subito forte, senza pensare che intanto ce la faremo comunque, perché siamo il Genoa. Non basta dire che vogliamo risalire subito in A, bisogna parlare con i fatti, dando seguito sul campo all’entusiasmo dei tifosi. Noi all’inizio eravamo contenti di fare un punticino qui, uno là: in questo senso dovrà cambiare la mentalità. Noi vincenti, subito. Dovremo saper vincere con tutti senza avere paura di nessuno. Ma per farlo in Serie B cambierà necessariamente il nostro stile di gioco. Avremo più possesso palla, più controllo».