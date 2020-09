Il Genoa ha provato a conquistare Bruno Alves: il difensore è in uscita dal Parma. La situazione

Il Genoa ha effettuato un tentativo per Bruno Alves, inserito nella lista dei partenti dal Parma per via dei 39 anni che compirà a novembre.

Il blitz del direttore sportivo Daniele Faggiano, ex gialloblù, non è andato a buon fine. Se il difensore partirà, sarà in direzione Portogallo.