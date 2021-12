Genoa, Charpentier: «Non ci penso. Nella mia testa solo il Frosinone»

Gabriel Charpentier, attaccante di proprietà del Genoa ma in prestito al Frosinone, ha parlato così del suo possibile futuro

Ai microfoni del Corriere dello Sport, Gabriel Charpentier, attaccante francese del Frosinone, ma di proprietà del Genoa, ha parlato del suo possibile futuro.

DICHIARAZIONI – «Chiaro che adesso, avendo già messo a segno 8 reti e con ancora 21 partite da giocare, spero di andare ben oltre i dieci gol. Genoa? In questo momento nella mia testa c’è soltanto il Frosinone a cui devo tutti per aver creduto tantissimo in me»