Genoa, con la salvezza ci sarà anche il riscatto di Iago Falqué

In caso di salvezza, il Genoa dovrà riscattare Iago Falqué dal Torino

Due gol e un assist per Iago Falqué da quando a gennaio è arrivato al Genoa dal Torino. Lo spagnolo sta convincendo l’allenatore Davide Nicola, ma il suo futuro sarà ancora colorato di rossoblù la prossima stagione solo in un caso.

Come riportato il Corriere dello Sport, il Genoa dovrebbe riscattare Iago Falqué solo in caso di salvezza e di permanenza in Serie A. Il Grifone, in quel caso, verserebbe 8 milioni di euro nelle casse del Torino.