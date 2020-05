Genoa, Criscito annuncia: «Da lunedì torneremo ad allenarci a Pegli»

Domenico Criscito ha parlato durante una diretta Instagram con la pagina Che fatica la vita da Bomber. Le sue parole

GENOA – «Da quando ci siamo fermati per il Coronavirus mi sono allenato quasi tutti i giorni. Come squadra a Genova non abbiamo ancora ripreso, torniamo ad allenarci tutti insieme lunedì».

RIPARTENZA – «Sto leggendo sui vari siti e sui giornali, speriamo di ricominciare il campionato il prima possibile. Non abbiamo notizie certe, anche noi stiamo aspettando.

TIFOSI – «I tifosi sono la parte bella del calcio, giocare in uno stadio vuoto è brutto, ma se bisogna farlo per la sicurezza di tutti è giusto così. Nella speranza di tornare alla normalità il prima possibile».

NAPOLI – «Ho avuto la possibilità di indossare la maglia del Napoli prima di andare allo Zenit, poi però mancava l’accordo. Giocare al San Paolo mi ha sempre emozionato, è uno degli stadi più belli d’Italia e del mondo. Ma rifarei tutto così».