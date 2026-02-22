Connect with us
Genoa, De Rossi a DAZN prima del Torino: «Dovremo avere coraggio. Baldanzi? Lo conosco, ha voglia. Mi ha dimostrato questa cosa»

Genoa, Daniele De Rossi a DAZN ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni

A DAZN prima di Genoa Torino, Daniele De Rossi ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

GENOA TORINO – «Questa partita va interpretata con coraggio, sapendo che loro hanno grande qualità giovani e di gamba. Siamo consapevoli che non lasceranno la palla tra i nostri piedi».

BALDANZI «Ha voglia, lo conosco. Ha dimostrato voglia e una buona condizione. Abbiamo un’altra arma importante come Messias. Farli partire dall’inizio sarebbe stato un rischio per i cambi, non posso permettermelo».

