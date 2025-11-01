Diego Lopez Genoa, è ufficiale l’arrivo del dirigente in rossoblu: il ruolo che coprirà e il comunicato ufficiale del club ligure

Diego Lopez Genoa, ufficiale la nomina: sarà il nuovo Chief of Football del club rossoblù. Ora toccherà a lui scegliere il tecnico.

È arrivata l’ufficialità: il Genoa ha annunciato la nomina di Diego Lopez come nuovo Chief of Football, il dirigente che avrà la responsabilità dell’area sportiva e della pianificazione strategica del club. La comunicazione è giunta attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito della società rossoblù, che sancisce l’inizio di una nuova fase gestionale per la squadra ligure.

Nel comunicato, il club spiega che «il Genoa comunica di aver affidato la responsabilità di Chief of Football a Diego Lopez, classe 1989, con un curriculum costruito tra Monaco, Lille, Excelsior Mouscron, Bordeaux e Lens». Un profilo internazionale, giovane ma già esperto, che il club ha individuato come figura chiave per guidare il progetto sportivo a medio e lungo termine.

L’arrivo di Diego Lopez al Genoa coincide con un momento delicato per la società, reduce dall’esonero di Patrick Vieira, sollevato dall’incarico dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Sarà proprio il nuovo Chief of Football a individuare il successore in panchina. In pole position, secondo le ultime indiscrezioni, c’è Paolo Vanoli, mentre restano in corsa anche Daniele Rossi e Luca Gotti. Una scelta importante, che definirà il nuovo corso tecnico della squadra.

Il presidente Dan Sucu e l’amministratore delegato Andrés Blázquez hanno accolto con entusiasmo l’ingresso di Lopez nella dirigenza. «Confidiamo nelle sue qualità umane e professionali – si legge nella nota ufficiale – per dare impulso alle strategie sportive del club e ottimizzare i piani operativi, in un’ottica di crescita sostenibile e di lungo periodo. A Diego Lopez va il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro».

Il nuovo dirigente ha voluto esprimere subito la propria soddisfazione per l’incarico. «Ringrazio la proprietà e il management del Genoa per la fiducia – ha dichiarato Diego Lopez –. È un onore lavorare per un club di grande tradizione, con una tifoseria passionale e una visione chiara. Ambizione e identità saranno i principi che guideranno il nostro percorso. Confido di essere all’altezza delle aspettative e rivolgo un saluto a tutti coloro che vogliono il bene del Genoa».

Con l’arrivo di Diego Lopez, il Genoa apre ufficialmente un nuovo capitolo: un progetto ambizioso che punta a coniugare competenza, visione internazionale e solidità, per riportare i rossoblù stabilmente ai vertici del calcio italiano.