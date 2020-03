Genoa, il messaggio social: «Tifiamo medici, infermieri e cittadini»

Il Genoa, tramite i propri account ufficiali, ha lanciato un messaggio social: «Tifiamo medici, infermieri e cittadini»

Un messaggio per poter unire tutti. Senza distinzioni di colori e tifo. Questo il messaggio del Genoa, diramato tramite i propri canali ufficiali: «Tifiamo medici, infermieri e cittadini», si legge sul tweet del Grifone. L’ennesimo segnale di vicinanza per chi combatte in prima linea.