Genoa, brutte notizie per De Rossi in vista della sfida contro la Roma! Si ferma quel centrocampista, le ultime

Genoa, allarme per De Rossi in vista della Roma: si ferma un centrocampista chiave, ecco tutte le ultimissime novità

Brutte notizie per Daniele De Rossi, che rischia di dover rinunciare a Tommaso Baldanzi in vista della sfida contro la Roma. Il trequartista del Genoa ha infatti accusato un fastidio muscolare durante la gara con l’Inter, un problema che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti e che ora mette in dubbio la sua presenza nel prossimo turno.

Il club rossoblù sta monitorando la situazione con attenzione: Baldanzi ha riportato un dolore localizzato alla coscia sinistra, emerso subito dopo uno scatto in pressione. Lo staff medico ha preferito non rischiare, optando per la sostituzione immediata per evitare complicazioni in una zona già delicata per il giocatore.

Secondo le prime valutazioni, non si tratterebbe di una recidiva, ma il timore è che possa trattarsi di un possibile stiramento. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità dell’infortunio e le possibilità di recupero, ma al momento la sua presenza contro la Roma appare fortemente in dubbio. Lo riporta Di Marzio.