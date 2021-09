Genoa, le prestazioni di Destro possono riportarlo in Nazionale

Mattia Destro protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del club rossoblu. E chissà che Mancini…

Tra i protagonisti di questo inizio di stagione del Genoa c’è sicuramente Mattia Destro. Con la doppietta messa a segno contro il Verona, l’attaccante è salito a quota quattro gol dopo quattro partite da lui giocate in campionato, avendo saltato le prime due per infortunio.

E secondo la Gazzetta dello Sport, questo suo rendimento potrebbe in futuro aprirgli di nuovo le porte della Nazionale. Belotti non è ancora al meglio, mentre Raspadori è ritenuto ancora acerbo. Con Immobile che in azzurro è da sempre portatore di critiche, l’idea Destro potrebbe ballare nei pensieri di Mancini.