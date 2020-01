Genoa, Nicola: «Adesso conta saper reagire come squadra»

Genoa, Nicola commenta la sconfitta dei suoi contro la Roma: «Ciò che conta adesso è saper reagire come squadra»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha commentato la sconfitta interna dei suoi contro la Roma. Queste le parole del tecnico rossoblù sul match:

«Nel primo tempo non siamo stati così coraggiosi come nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto 4 tiri noi, come loro. Sono soddisfatto del secondo tempo e dopo una settimana di lavoro riesco già ad intravedere delle cose, sono soddisfatto di questo. Non ci interessa degli errori individuali dei singoli. Ragioniamo come squadra. Ciò che conta è reagire e sopperire come squadra».