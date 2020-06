Genoa, Nicola: «Siamo arrabbiati per la sconfitta col Parma»

Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha analizzato la sconfitta contro il Parma nell’ultimo turno

Davide Nicola, allenatore del Genoa, non ha ancora digerito la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Parma. Il tecnico rossoblù ne ha parlato in una intervista a Sky Sport.

ARRABBIATI PER LA SCONFITTA – «È una sconfitta che ci ha fatto arrabbiare moltissimo, non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma abbiamo la consapevolezza di dover migliorare velocemente. Le sconfitte non ci piacciono, come a nessuno. Col Brescia partita importantissima, che vale tre punti come le altre però. Vista la classifica è molto importante per entrambe. Ci mancava giocare e ora sappiamo cosa ci manca, ora dobbiamo migliorare».