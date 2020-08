Genoa, offerta per l’acquisto della società da parte di Manfredi e Radrizzani

Il Genoa ha ricevuto un’offerta per l’acquisto della società da parte di una cordata di imprenditori italiani, tra cui anche Andrea Radrizzani

Enrico Preziosi potrebbe aver trovato il compratore adatto per vendere il Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, è arrivata in queste ore l’offerta per l’acquisto del club ligure. La proposta è stata formalizzata da una cordata di imprenditori italiani dove figura anche Andrea Radrizzani, patron del Leeds United di recente promosso in Premier League.

Il capofila di questa cordata è la Gestio Capital, un family office con base a Londra fondato da Matteo Manfredi, e che coinvolge in quota minoritaria anche Aser Ventures, la holding sportiva di Radrizzani. Tra i proponenti, in quota minoritaria, anche un fondo statunitense di private equity. Contatti informali erano già stati avviati nelle scorse settimane, con una prima verifica della situazione del club. La formalizzazione dell’intenzione di acquisto dà ora il via anche alla due diligence vera e propria. Per i tempi, la volontà è quella di definire entro la prima parte della prossima stagione.