Genoa, Perin: «Nazionale? Ci sono, Mancini sa cosa posso dare»

Il portiere del Genoa Mattia Perin lancia un chiaro messaggio alla Nazionale e al commissario tecnico Roberto Mancini

Mattia Perin, portiere del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, tornando sulla sua nuova esperienza in rossoblù e lanciando anche un messaggio al c.t. della Nazionale Roberto Mancini.

«In questo periodo sto lavorando in casa, faccio pesi e sfrutto la rampa del garage per gli sprint. La ritrovata continuità? Dopo 9 mesi di inattività dovevo dare delle risposte, soprattutto a me stesso. Nazionale? Io ci sono, Mancini mi conosce e sa cosa posso dare».