Genoa, chi dopo Vieira? Il casting per il tecnico è aperto. Sono quattro i profili al vaglio della società. E attenzione anche ad una pista estera

Genoa, prosegue la ricerca del nuovo allenatore. Sono quattro i nomi vagliati dalla società. Ma non sono escluse delle sorprese.

Ieri si è chiuso un capitolo importante per il Genoa: l’addio di Vieira alla guida tecnica ha aperto ufficialmente il toto panchina. Ora la società deve decidere come muoversi per trovare un nuovo allenatore in grado di guidare la squadra nella parte cruciale della stagione. La Gazzetta dello Sport ha provato a delineare diversi scenari, sottolineando che il futuro del Genoa potrebbe dipendere da scelte sia interne sia esterne.

Per il momento, la gestione del club sarà affidata a una coppia di fatto: Murgita e Criscito. I due, che oggi terranno la conferenza stampa prima della partita di domani contro il Sassuolo a Reggio Emilia, potrebbero rimanere in carica anche oltre questo impegno. La loro presenza temporanea garantisce continuità e una certa stabilità in un momento delicato per il Genoa, mentre la dirigenza lavora dietro le quinte per individuare il nuovo tecnico.

Sul fronte degli allenatori, diversi nomi circolano come possibili candidati per la panchina del Genoa. Tra questi figurano De Rossi, Palladino, Vanoli e Gotti, tutti profili considerati affidabili dalla società per affrontare le prossime sfide. È probabile che la decisione finale venga presa solo dopo la gara al Ferraris contro la Fiorentina, un match che potrebbe rappresentare un punto di svolta sia per la classifica sia per le scelte tecniche. La pausa del campionato, immediatamente successiva, potrebbe offrire il tempo necessario per definire il nuovo progetto tattico e gestionale della squadra.

In parallelo, l’arrivo del nuovo direttore sportivo Lopez, nominato ufficialmente ieri, introduce un elemento di incertezza e di potenziale sorpresa per il Genoa. Il ds potrebbe infatti proporre un nome estero, capace di portare una visione diversa e innovativa alla squadra. Questa mossa, se confermata, segnerebbe un cambiamento importante nella gestione tecnica del club, aprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano improbabili.

Insomma, il futuro del Genoa passa ora attraverso una combinazione di stabilità temporanea e scelte strategiche per il lungo periodo. La società dovrà bilanciare la necessità di continuità con la ricerca di un tecnico capace di imprimere una svolta immediata alle prestazioni della squadra. Tra la gestione provvisoria di Murgita e Criscito, la possibile decisione dopo il match contro la Fiorentina e il possibile colpo estero del ds Lopez, il Genoa vive un momento di transizione che potrebbe ridefinire le ambizioni della stagione in corso.