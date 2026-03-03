Genoa, che tegola in vista della Roma! Norton‑Cuffy e Baldanzi in dubbio per la sfida: le ultimissime

Genoa in piena emergenza verso la Roma: Norton‑Cuffy e Baldanzi restano in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico

Settimana complicata in casa Genoa in vista della sfida contro la Roma, con diversi giocatori alle prese con problemi fisici che rischiano di condizionare le scelte di De Rossi. L’infermeria rossoblù si è infatti riempita proprio nel momento più delicato, a pochi giorni da una partita chiave per la corsa salvezza.

Il primo allarme era scattato già nella vittoria per 3-0 contro il Torino, quando Norton‑Cuffy si era fermato per un fastidio al flessore. L’esterno inglese, classe 2004, ha saltato la trasferta di Milano contro l’Inter e resta in dubbio anche per il match con i giallorossi. Secondo La Gazzetta dello Sport, le possibilità di vederlo in campo domenica sono buone, ma non ancora garantite. Più chiara invece la situazione di Otoa, che sarà certamente indisponibile.

A complicare ulteriormente i piani del tecnico c’è anche il problema muscolare accusato da Baldanzi nella gara contro l’Inter. Il trequartista, in prestito proprio dalla Roma, è stato costretto al cambio al 66’ e va verso il forfait. Un’assenza pesante, che si aggiunge a un quadro già critico e che obbligherà De Rossi a valutare nuove soluzioni in vista della sfida dell’Olimpico.