Genoa Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta live
Al Ferraris va in scena Genoa Torino, match valido per la giornata numero 26 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
Alle 12:30 va in scena un delicato (per usare un eufemismo) scontro salvezza al Ferraris. Il Torino, bloccato a 27 punti, deve difendere il minimo vantaggio su un Genoa rigenerato dalla cura De Rossi e pronto all’aggancio in classifica. Per Marco Baroni la sfida è un bivio cruciale: un passo falso rischierebbe di risucchiare definitivamente i granata nella lotta per non retrocedere. Nonostante le recenti proteste della tifoseria, il Toro troverà un settore ospiti gremito, pronto a sfidare il sold-out rossoblù. I liguri rispondono con un Ferraris pressoché esaurito. Ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE.
