Genoa, visite mediche di rito questa mattina per Iturbe che torna in Italia due anni e mezzo dopo l’ultima esperienza

Il mercato volge al termine ma non è ancora finito. C’è spazio per altre trattative, per arrivi e partenze. Un ritorno, in Italia e nel campionato di Serie A, è quello di Iturbe. Il calciatore questa mattina è arrivato presso il Baluardo di Genova per sottoporsi alle visite mediche di rito.

Il paraguaiano arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo ad un certo numero di presenze, a 4 milioni.