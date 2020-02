Problema dell’ultimo minuto per la Roma di Fonseca che tra pochi minuti affronterà il Gent: Perotti va in tribuna

Tra pochi minuti la Roma affronterà il Gent nel ritorno dei sedicesimi di Europa League ma dovrà farlo senza Diego Perotti.

Come riporta Tuttomercatoweb, infatti, un problema gastrointestinale ha fermato l’esterno argentino che andrà ad accomodarsi in tribuna. Fonseca non ha voluto rischiare e ha scelto di mandarlo in tribuna.