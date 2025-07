Gerard Martín non si arrende: «Inter-Barcellona? Sono sincero, quello di Dumfries era fallo. Se non fosse così…»

Gerard Martín non si arrende: «Inter-Barcellona? Sono sincero, quello di Dumfries era fallo». Le dichiarazioni del laterale blaugrana

Nella trionfale stagione 2024-2025 del Barcellona, c’è una ferita che non si è mai rimarginata: l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter. A distanza di mesi da quella notte incredibile, uno dei suoi protagonisti, il terzino Gerard Martin, torna sull’episodio più discusso: il contatto con Denzel Dumfries che ha preceduto il gol del 3-3 di Acerbi, un momento che ha cambiato la storia della qualificazione.

In un’intervista al Mundo Deportivo, il difensore blaugrana non usa mezzi termini, confermando la sua sensazione di aver subito un’irregolarità decisiva. Le sue parole sono una sentenza netta che riapre il dibattito su quella sfida memorabile.«Per me c’era fallo. Sono sincero, perché è passato un po’ di tempo e te lo direi ora. Ma per me era fallo», ha dichiarato Martin, togliendosi un peso. La sua frustrazione emerge nel racconto dei momenti successivi alla partita, passati a rivedere l’azione per trovare una spiegazione. «ho riguardato molte volte l’azione nei giorni successivi perché ho sentito qualcosa in campo (il fallo) che non è stato fischiato, e volevo verificare se fosse davvero quello che avevo sentito».

Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, Martin, che in quella partita sostituì l’infortunato Alejandro Balde, ricorda la sua prestazione con un pizzico di orgoglio personale, pur sottolineando come il risultato del team venga prima di tutto.«Personalmente, sì, è stata una delle mie migliori partite. Mi è piaciuta molto anche quella contro il Borussia Dortmund in Champions League. La partita contro l’Inter è finita male per tutti. Pur essendo personalmente soddisfatto della mia prestazione, alla fine sono rimasto molto deluso per il risultato finale». Un mix di soddisfazione e rimpianto che fotografa perfettamente quella notte europea.