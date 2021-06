Germania, Angela Merkel: «Sono scettica sugli stadi pieni»

La cancelliera della Germania Angela Merkel ha parlato del ritorno dei tifosi negli stadi nel corso di questo Europeo

Angela Merkel, cancelliera federale della Germania, in conferenza stampa ha parlato della situazione relativa al ritorno dei tifosi negli stadi nel corso di questi Europei.

«Non possiamo comportarci come se la pandemia fosse finita. Dall’esempio di Lisbona si vede come la situazione possa velocemente cambiare. Molte persone non sono ancora vaccinate. La cautela è d’obbligo. Per l’estate dovremmo poter avere di nuovo molta libertà, ma non ancora tutta la libertà. È bello vedere che lo stadio di Monaco ha ospitato 14 mila tifosi, ma quando vedo stadi pieni in alcune città europee sono scettica sul fatto che sia la scelta giusta».