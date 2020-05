La Federcalcio tedesca ha deciso le date delle delle semifinali e della finale della DFB-Pokal, la Coppa di Germania

Novità importanti per il calcio tedesco. La Federcalcio ha deciso quando andranno in scena le gare della Coppa di Germania, nota ufficialmente come DFB-Pokal.

Le semifinali si giocheranno fra il 9 e il 10 di giugno, mentre la finale avrà luogo un mese dopo. Questa la decisione della DFB al termine dell’organo direttivo.