Germania, Kroos: «Low non farà un passo indietro su Muller»

Toni Kroos ha parlato della possibilità di rivedere Muller in Nazionale

Le porte della Nazionale tedesca sembrano ormai essersi chiuse per Thomas Muller. A confermarlo, ai microfoni dei media tedeschi, anche Toni Kroos che ha parlato della decisione del c.t. Low.

«La mia sensazione è che Low non farà marcia indietro. Il mister non ha messo da parte i tre campioni del mondo perché erano cattivi giocatori, ma perché voleva andare in una nuova direzione, iniziare un cambiamento e fidarsi dei giovani. Muller ha disputato una grande stagione, ma l’allenatore non pensa solo allo stato attuale di forma di ciascun calciatore, ma pensa al futuro. Al progetto per i prossimi anni».