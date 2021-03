Germania, Matthaus: «Se mi chiamassero lo prenderei in considerazione»

Dopo l’annuncio dell’addio di Low sulla panchina della Germania, arriva la conferma riguardo il possibile erede

Dopo l’annuncio dell’addio di Low sulla panchina della Germania, arriva la conferma riguardo il possibile erede. Lothar Matthaus sembra aver cambiato idea:

«La Federcalcio tedesca prenderà la sua decisione. Se i responsabili me lo chiedessero, ovviamente lo prenderei in considerazione. Franz Beckenbauer, nel 1984, non voleva accettare. Ma lo fece quando gli fecero pressioni sulla coscienza» ha detto il campione tedesco al forum Bayern Insider.