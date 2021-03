Germania, presidente Federcalcio: «Low? Momento giusto per l’addio»

Fritz Keller, presidente della Federcalcio tedesca, ha commentato l’addio di Joachim Low alla panchina della Germania: le sue dichiarazioni

«Secondo me è il momento giusto per questa scelta, ringraziamo Low per questi 15 anni e speriamo che possa chiudere nel migliore dei modi con l’Europeo di questa estate. Quindici anni sono un periodo molto lungo specialmente nel calcio di oggi e sono grato a Low per averlo speso alla guida della Germania. Ho sempre avuto fiducia nel suo lavoro e l’ho sempre sostenuto. Eravamo sempre l’uno per l’altro».