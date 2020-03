Getafe, Bordalás: «Inter? Pensavamo ad altro» – VIDEO

Il tecnico del Getafe Bordalas, dopo il pareggio con il Celta, parla della partita degli ottavi di Europa League contro i nerazzurri

Dopo il pareggio contro il Celta, il tecnico del Getafe Bordalás ha parlato del match di giovedì sera contro l’Inter a San Siro.

«Se ci è stato detto qualcosa circa le misure restrittive in Lombardia? No, non ci è stato comunicato nulla. Non sappiamo nulla perchè eravamo concentrati sulla partita odierna e la gara contro l’Inter non era nei nostri pensieri. Da stanotte penseremo a quel match».