Ghirelli: «Coppa Italia punto di ripartenza. Complimenti alla Juventus»

Francesco Ghirelli ha parlato della finale di Coppa Italia Serie C: le dichiarazioni del presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha commentato la finale di Coppa Italia Serie C disputata ieri sera: «Complimenti alla Juventus U23. Questa Coppa Italia rappresenta, insieme alle gare dei play out giocati oggi, un punto di ripartenza per la Lega Pro».

«Anche se l’ambiente è surreale senza pubblico, è stato comunque un momento di calcio importante con in campo due squadre ambiziose. Essere arrivati in finale è la prova dell’ottimo lavoro svolto da due club solidi e strutturati», ha concluso Ghirelli.