Ghirelli: «La Lega Pro è una struttura solida. Ma il Governo ci aiuti»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato del consiglio che si è svolto in giornata lanciando un messaggio positivo

Durante il Consiglio Direttivo di Lega Pro, tenutosi oggi in videoconferenza, si è discusso della presentazione del bilancio e la relativa approvazione in Assemblea fissata per il prossimo 18 dicembre 2020. Queste le parole di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro:

«Lega Pro è una struttura solida da un punto di vista finanziario. Questo è un risultato molto positivo, soprattutto rispetto al momento contingente. Desta invece preoccupazione l’evoluzione epidemiologica e, di conseguenza, il perdurare della mancanza di pubblico negli stadi e il carico che pesa sulle squadre relativamente alle spese sanitarie. In questa situazione l’aiuto del governo diventa imprescindibile».