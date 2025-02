Giampaolo: «La squadra mi segue e dà tutto quello che ha, il percorso finora ci piace»

Le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo il pareggio ottenuto dai salentini in casa contro il Bologna

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 0-0 in Lecce Bologna. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Al di là dei singoli episodi, quello che contava era mantenere il livello di attenzione altissimo e avere grande spirito di squadra. L’avversario ha grande caratura e grande convinzione, serviva una prestazione di alto livello. Sono contento, la partita era difficilissima».

SI VEDE IL SUO LAVORO – «La squadra lavora bene, mi segue e quello che ha dà. Commettiamo anche errori, ma non si risparmia. Il percorso fino ad ora è giusto».

NEGATO IL RITMO AL BOLOGNA – «Ho bene in mente l’ultima del Bologna a Bergamo, dove ha fatto una partita della madonna per intensità e qualità. Abbiamo cercato di pareggiare i duelli e tutto il resto: sono contento, diamo continuità e siamo sul pezzo. Lì sotto è difficile: tre settimane fa eravamo terzultimi, è un gioco di nervi».

UTILIZZO DEL PORTIERE E PALLA SOPRA – «Era quella l’idea, il Bologna viene uno contro uno in alto e bisognava rincorrere. In settimana avevo detto che il portiere doveva farci la differenza. Se fossero venuti in avanti, saremmo stati 4 contro 4 in avanti. Era una strategia di gara e sono stati bravi ad insistere e ad alleggerire la pressione del Bologna».