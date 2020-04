Pazzini: «Contro la Juve il mio rigore più importante» – VIDEO

Gianpaolo Pazzini è uno dei migliori rigoristi degli ultimi anni: ecco le parole dell’attaccante del Verona su questa specialità – VIDEO

Gianpaolo Pazzini è uno dei migliori rigoristi degli ultimi anni. Pazzini ha deciso l’ultima sfida contro la Juve proprio dal dischetto, con la maglia del Verona.

«Non ho mai avuto paura perchè non ti fa far bene. Il rigore più importante? Io penso che ogni in ogni annata ci sia un peso diverso. Posso dire l’ultimo, quello contro la Juve, vincere contro una grande squadra è sempre bello. Oppure quello in Palermo-Sampdoria».