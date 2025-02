Gimenez: in gol per e contro il Feyenoord in questa edizione della Champions, l’unico precedente nella storia della coppa

Gimenez: il gol alla sua ex squadra è un record: solo una volta un calciatore aveva segnato per e contro la sua ex squadra in un’edizione di Champions League

Santiago Gimenez con la sua rete in avvio di partita in Milan Feyenoord ha segnato alla sua ex squadra, con cui aveva segnato ben 5 gol nella fase a gironi contro Manchester City, Sparta Praga, Bayern Monaco – doppietta – e Lille.

2 – #SantiagoGiménez è il 2° giocatore a segnare sia a favore che contro una stessa squadra in una singola edizione nelle grandi competizioni europee, dopo Conny Torstensson (con e contro il Bayern Monaco nella Coppa dei Campioni 1973/74). Plot-twist.#MilanFeyenoord pic.twitter.com/DsbXe9QQ0W — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 18, 2025

Avendo segnato nella stessa edizione di Champions League con la sua ex squadra e poi farle gol dopo il cambio di maglia era successo solo una volta nella storia della competizione, come riportato da Opta, nel 1973/34 quando Conny Torstensson segno per e contro il Bayern Monaco indossando la maglia dello Zurigo.