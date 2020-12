Gioco online: un successo mondiale

Come ben sappiamo, il gioco online è ormai un fenomeno mondiale, che ha invaso ogni settore su cui era possibile trarre un qualche tipo di profitto.

Negli ultimi anni c’è stato il vero picco di crescita ma possiamo contestualizzare questo fenomeno con una ascesa che parte dagli anni ‘90 in poi. La cosa che più ha contraddistinto questa ascesa è stato proprio il coinvolgimento di persone che non avevano mai frequentato un casinò reale prima d’ora oppure una sala slot, piuttosto che una sala scommesse. Come abbiamo detto prima, questo non è un trend isolato ma bensì un fenomeno globale che ha impattato notevolmente sull’economia di molti stati.

Volendo fare un piccolo confronto tra essi nell’ultimo anno, possiamo dire che solo negli Stati Uniti, malgrado le grosse ristrettezze che il paese adotta nei confronti del gioco d’azzardo, il gioco online ha superato i 50 miliardi di dollari. Possiamo dire lo stesso anche per il Regno Unito, dove le condizioni di gioco sono ben più favorevoli anche grazie alla tassazione agevolata sulle vincite. Qui infatti si sono registrati incassi superiori ai 15 miliardi di sterline.

Anche nella nostra Italia il gioco online va a gonfie vele, registrando una media di 20 miliardi di euro annui e, considerando che la tassazione è molto elevata, lo stato riesce ad incassare circa metà di questa cifra.

Ma se c’è uno stato che batte tutti quanti nel mondo è l’Australia. Nel paese dei canguri, infatti, si è registrato che circa l’80% degli adulti dichiara di giocare regolarmente, con un totale di scommessa media di 1200 dollari l’anno. Se vogliamo mettere questo dato in confronto con la quella italiana stiamo parlando di un totale di scommessa media di 600 euro annui, la metà rispetto a quella australiana. Un altro dato particolare è quello americano. Gli Stati Uniti detengono un primato strano, quello della maggiore percentuale di giocatrici di genere femminile, parliamo del 57% del totale. Possiamo quindi capire bene come questo settore sia riuscito a fare breccia a livello globale. In Italia a trainare il settore delle scommesse legali troviamo un fitto elenco di operatori, ad esempio il bookmaker Planetwin365, ma possiamo trovarne molti altri. I vantaggi sono molteplici: dalla comodità di poter giocare da casa, la maggiore privacy, le promozioni allettanti, la vasta scelta di operatori, ed infine, considerando il momento che stiamo vivendo, la sicurezza di poterlo fare in un luogo isolato, privo del rischio di contagiarsi. Tutti questi fattori non potranno che far aumentare anche nei prossimi anni in modo esponenziale gli incassi del settore del gioco online anche in vista, si spera, per quanto riguarda il mondo delle scommesse, dei mondiali di calcio e delle olimpiadi future.