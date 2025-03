Bruno Giordano: «Al Napoli manca Kvara, ma Neres servirà. La Champions inciderà molto sullo scudetto, gli azzurri hanno due uomini decisivi: Conte e un giocatore»

Le parole di Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, sul momento degli azzurri dopo il pareggio contro l’Inter nello scontro scudetto

Quale significato dare al pareggio di sabato tra Napoli e Inter? E quali prospettive si aprono adesso nella lotta scudetto? Su La Gazzetta dello Sport abbozza un’analisi Bruno Giordano, bomber azzurro degli anni di Maradona, che sa come si vince un campionato.

MANCA KVARA – «E ci mancherebbe. Un giocatore di quel talento, di quella forza, imprevedibile ti cambia la vita. Il Kvaratskhelia di due stagioni fa sarebbe stato immarcabile per chiunque. E volendo potrei e dovrei aggiungere anche Osimhen, che però era ormai già via. Però posso aggiungere che mi è piaciuto tanto Lukaku, a disposizione dei compagni, e che aspetta Neres, uno che ti fa star bene».

LA CHAMPIONS INCIDE – «Eccome! Ogni tre giorni hai una partita, la tensione sale, non riesci a recuperare gli infortuni, e aver perduto sabato Calhanoglu e Dimarco non è stato un colpo irrilevante. Diventa tutto maledettamente più difficile. Ma la variabile non è questa: si chiama Antonio Conte, per me. E il ritorno di alcuni calciatori decisivi».

LOBOTKA – «Tanto per fare un nome, proprio lui. Che con una prestazione incredibile ha orientato il gioco del Napoli. É un regista di contenuti tattici e tecnici indiscutibili e poi, si vede dai movimenti, ha una intelligenza rara. Il pareggio gli appartiene per quasi la metà ma è stato il resto della partita che ha ribadito la sua centralità in questa squadra».