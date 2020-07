Giroud sul futuro: «L’arrivo di Werner è uno stimolo per me»

Olivier Giroud non vuole lasciare il Chelsea: «Mi sento in grado di dare il massimo per mettere in difficoltà l’allenatore»

A Olivier Giroud non preoccupa l’arrivo di Timo Werner al Chelsea. Anzi, l’attaccante francese è pronto a battagliare e mettere in difficoltà Frank Lampard. Queste le parole dell’obiettivo di mercato di Lazio e Inter.

«Sicuramente non lo hanno fatto arrivare per mandarlo in panchina. Io, però, mi sento in grado di dare il massimo per mettere in difficoltà l’allenatore Lampard. L’arrivo di Werner, per me, rappresenta uno stimolo e una motivazione in più. Ho un altro anno di contratto con il Chelsea e, se ci saranno le condizioni, potrei anche restare. Non poniamoci dei limiti».