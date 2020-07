Giudice sportivo: Bonucci squalificato salterà l’Udinese

Giudice sportivo, Bonucci salterà la gara con l’Udinese, quella che potrebbe portare alla Juventus il nono scudetto consecutivo

Giudice sportivo, Bonucci salterà la gara con l’Udinese, quella che potrebbe portare alla Juventus il nono scudetto consecutivo

IN DIFFIDA- Bonucci era entrato in diffida prima della Lazio e dunque dopo l’ammonizione che ha portato anche al rigore di Immobile salterà la sfida di giovedì sera contro l’Udinese. Alex Sandro riceve invece il quarto cartellino e quindi entra in diffida, seconda sanzione per Danilo.