Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 19^ giornata: squalifica e multa per Zaccagni, stop anche per Tomori e altri 3!

Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 19^ giornata: squalifica e multa per Zaccagni, stop anche per Tomori. Le sanzioni

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative alla 19ª giornata di Serie A, emettendo sentenze cruciali per il prossimo turno di campionato. Il verdetto più atteso riguardava senza dubbio Mike Maignan: l’estremo difensore del Milan, finito sotto la lente d’ingrandimento per il nervosismo nel finale della gara contro il Genoa, ha evitato la squalifica. Per il portiere della nazionale francese scatta solo la terza sanzione (ammonizione) e un’ammenda di 1.500 euro per le proteste, aggravata dal fatto di essere il capitano. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri, che non perderà il suo numero uno.

La mannaia del Giudice si è abbattuta invece su cinque calciatori, fermati per un turno. Salteranno la prossima sfida Fikayo Tomori, colonna difensiva dei rossoneri, e Mattia Zaccagni, fantasista e leader tecnico della Lazio (sanzionato anche con 1.500 euro di multa). Stop di una giornata anche per Bryan Cristante, mediano di rottura della Roma, per il giovane centrocampista del Torino Cesare Casadei e per Jacobo Ramon, difensore del Como. Tra lo staff, squalificati Stefano Firicano (match analyst del Bologna) e il dirigente laziale Alberto Bianchi.

Si allunga la lista dei diffidati con profili di spicco: a rischio squalifica ora ci sono il regista dell’Inter Hakan Calhanoglu, l’esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, il mediano del Pisa Michel Aebischer, l’ala del Lecce Lameck Banda, Warren Bondo della Cremonese, Hans Nicolussi Caviglia e l’attaccante dell’Hellas Verona Gift Orban.

Infine, capitolo ammende per i club. Il Lecce subisce la sanzione più pesante (€ 8.000) a causa del lancio di petardi, fumogeni e bottigliette da parte dei propri sostenitori. Multata anche la Fiorentina (€ 5.000) per lancio di petardi. Sanzioni più lievi per i Nerazzurri (€ 2.000), il Milan (€ 1.500) e il Torino (€ 1.500) per il lancio di fumogeni o oggetti in campo.