Milan Genoa, furia Maignan con Mariani per il rigore nel finale! L’insulto è pesantissimo: la ricostruzione – VIDEO

Milan Genoa, furia Maignan con Mariani per il rigore nel finale! L’insulto è pesantissimo: il portiere francese rischia la squalifica

Il fischio finale di Milan-Genoa non ha sancito la fine delle ostilità, ma ha dato il via a un terzo tempo incandescente tra le mura di San Siro. La sfida, chiusa tra mille polemiche per le decisioni arbitrali del finale di gara, rischia di costare carissima al Diavolo. Al centro della bufera c’è Mike Maignan: l’estremo difensore della nazionale francese, solitamente noto per la sua leadership glaciale, ha perso completamente il controllo nei confronti del direttore di gara Maurizio Mariani.

La scintilla che ha fatto esplodere la rabbia del numero 16 è stata la concessione del calcio di rigore nei minuti di recupero a favore del Grifone, penalty poi fallito dal centrocampista rumeno Nicolae Stanciu. Nonostante il pericolo scampato e il risultato salvato, la tensione accumulata è sfociata nel tunnel che porta agli spogliatoi. Le telecamere di DAZN hanno pizzicato un Maignan furioso, e la conferma arriva dalla Francia: secondo l’emittente RMC Sport, il portiere avrebbe rivolto un insulto pesantissimo all’arbitro (“Figlio di put…a”), urlato proprio mentre abbandonava il terreno di gioco.

😤 | Mike Maignan était particulièrement remonté contre l’arbitrage hier soir. 🗣🇫🇷 #MilanGenoa pic.twitter.com/T6hgeOyaij — DAZN France (@DAZN_FR) January 9, 2026

A nulla è servito l’intervento di Adrien Rabiot: il centrocampista ex Juventus e compagno di nazionale, accortosi della gravità della situazione, ha cercato di scortare via il compagno proteggendolo da ulteriori sanzioni, ma la frase ingiuriosa potrebbe essere stata udita chiaramente dalla quaterna arbitrale o dagli ispettori federali. Ora in casa Milan si trema in attesa del comunicato del Giudice Sportivo. Se l’insulto dovesse essere confermato nel referto arbitrale, per Maignan scatterebbe automatica una squalifica pesante, probabilmente superiore alle due giornate. Per Massimiliano Allegri, perdere il proprio baluardo difensivo in una fase così delicata della stagione rappresenterebbe una tegola pesantissima, costringendo i Rossoneri ad affidarsi al secondo portiere per le prossime sfide cruciali di campionato.