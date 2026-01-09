Moviola Milan Genoa, i giornali in coro: «Corretto il fallo di mano di Pulisic». I voti a Mariani e agli assistenti per il match di San Siro

La sfida di San Siro tra Milan e Genoa ha lasciato strascichi di tensione in campo, ma l’operato della squadra arbitrale ha convinto pienamente la critica specializzata. Nonostante le proteste vibranti durante i novanta minuti, i principali quotidiani sportivi italiani — La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport — si sono schierati all’unanimità il giorno dopo, assegnando un convinto 6,5 in pagella sia all’arbitro Maurizio Mariani che al VAR Aleandro Di Paolo. Una promozione piena che spegne le polemiche sulle decisioni prese dal fischietto della sezione di Aprilia nel posticipo della 19esima giornata.

LEGGI ANCHE: Moviola Milan Genoa: rigore nel finale che fa esplodere gli animi a San Siro! La decisione di Mariani e cosa è successo

L’analisi della moviola si concentra sugli episodi chiave che hanno influenzato l’incontro. Il momento più caldo per i rossoneri è arrivato al 58′, con il gol annullato a Pulisic. La decisione è stata giudicata impeccabile: l’esterno statunitense ha deviato la sfera con il pugno sinistro sulla linea di porta dopo il palo colpito dal centrale Matteo Gabbia, rendendo inevitabile l’intervento della tecnologia per punire l’immediatezza del tocco di mano. Giudicato corretto anche il rigore concesso nel recupero al Grifone, poi fallito dal fantasista rumeno Nicolae Stanciu. L’intervento di Davide Bartesaghi su Mikael Ellertsson è stato sanzionato giustamente: il giovane terzino milanista, scivolando, ha travolto il centrocampista islandese che aveva anticipato la giocata.

Il Corriere dello Sport approva anche la gestione dei contatti fisici minori. Nel primo tempo, le richieste liguri per un tocco del difensore Strahinja Pavlovic su Lorenzo Colombo sono state respinte: il contatto è stato considerato lieve e di gioco. Regolare anche la rete del centravanti rossoblù, nata da un duello fisico giudicato reciproco con il difensore serbo. Infine, viene fatta chiarezza sul finale convulso: le proteste della squadra di Massimiliano Allegri per un presunto fallo su Athekame non hanno fondamento, poiché Ellertsson tocca nettamente il pallone per primo. Una direzione che, tra “overrule” e decisioni spinose, ha mantenuto il controllo di una gara complessa, evitando sviste che avrebbero potuto falsare il risultato.