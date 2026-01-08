Moviola Milan Genoa: rigore nel finale che fa esplodere gli animi a San Siro! La decisione di Mariani e cosa è successo

Moviola Milan Genoa: l’episodio dubbio del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26

Se il colpo di testa di Rafael Leao sembrava aver scritto la parola fine sul match di San Siro, i sette minuti di recupero concessi dall’arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia hanno trasformato il finale in un vero e proprio thriller da moviola. L’episodio chiave, destinato a far discutere non tanto per l’interpretazione quanto per la dinamica, avviene al minuto 96.

L’episodio chiave: il rigore su Vitinha

L’azione nasce da un’incursione del Genoa che coglie impreparata la retroguardia rossonera. Davide Bartesaghi tenta un recupero disperato in scivolata all’interno della propria area di rigore. La lettura di Mariani è immediata e corretta: il difensore entra con imprudenza. Dalle immagini appare evidente come Bartesaghi non trovi mai il pallone, andando a impattare nettamente sulle gambe dell’avversario (l’attaccante genoano Vitinha) che lo aveva anticipato. Si tratta di un fallo da rigore solare: l’intervento è in ritardo e danneggia l’avversario in una chiara azione di gioco.

Il ruolo del VAR e il nervosismo

Nonostante la decisione di campo fosse chiara, il protocollo VAR impone un check, soprattutto in un momento così decisivo (siamo oltre il 90′). La revisione serve a confermare che il contatto sia avvenuto dentro l’area e che non ci siano stati falli precedenti. Durante i lunghi istanti del check (dal 96′ al 98′), la tensione esplode. Mariani è costretto a estrarre il cartellino giallo per Mike Maignan (al 97′) e per Strahinja Pavlovic (al 99′). Corrette entrambe le sanzioni: il portiere francese viene punito per comportamento antisportivo (proteste veementi e tentativo di disturbare le procedure), mentre il difensore serbo paga le reiterate lamentele nei confronti del direttore di gara.

L’epilogo

Una volta confermata la decisione dal monitor, la gestione tecnica dell’episodio si conclude con l’errore di Nicolae Stanciu, che calcia in curva. A livello arbitrale, la prestazione di Mariani nel finale risulta ineccepibile: ha avuto il coraggio di fischiare un rigore pesante a San Siro nel recupero, supportato correttamente dalla tecnologia per un fallo che non ammetteva repliche.