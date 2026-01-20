Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 21a giornata: 3 squalificati e multa salata per il Milan! Sanzioni dovute anche al minuto di silenzio

Dopo l’archivio della ventunesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato il consueto comunicato ufficiale, distribuendo sanzioni economiche e squalifiche che impatteranno inevitabilmente sul prossimo turno di campionato. Il report evidenzia comportamenti recidivi da parte delle società e intemperanze sugli spalti che non sono sfuggite all’occhio vigile degli ispettori federali.

Kenan Yildiz è stato sanzionato con una ammonizione e ammenda di € 2.000,00 per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Ancora più pesante è la sanzione che ha colpito il quadro dirigenziale. Il comunicato ufficiale riporta una ammenda di € 10.000,00 per Francois Modesto per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

La sanzione economica più significativa colpisce il Milan. Il club meneghino è stato punito con un’ammenda di 10.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva. La motivazione risiede nel ritardo ingiustificato di circa due minuti con cui la squadra si è presentata per il calcio d’inizio. Si tratta di una violazione definita “recidiva reiterata continuata”, segno che la puntualità sta diventando un problema cronico per i Rossoneri. Il comportamento del pubblico è costato caro ad altre piazze. Mano pesante, con 5.000 euro di multa ciascuno, per Bologna e Lecce: le due società pagano il mancato rispetto, da parte di alcuni sostenitori, del solenne minuto di silenzio imposto dalla F.I.G.C., un episodio di scarsa sensibilità sportiva e civile. Stessa cifra per l’Udinese, sanzionata perché i suoi supporter hanno intonato ripetutamente cori insultanti verso un avversario nel primo tempo. Più contenuta l’ammenda al Cagliari (3.000 euro), punito per il lancio di tre bottigliette di plastica sul terreno di gioco.

Passando al calcio giocato, sono tre i calciatori fermati per un turno dopo aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale. La Lazio dovrà fare a meno del metronomo di centrocampo Danilo Cataldi, elemento chiave per le geometrie della squadra capitolina. Assenza pesante anche per i Felsinei, che perdono la spinta propulsiva sulla corsia mancina di Juan Miranda, terzino spagnolo dotato di grande tecnica ed ex Betis. Infine, il Genoa non potrà schierare Leo Skiri Ostigard: il roccioso centrale norvegese, vero baluardo difensivo nel gioco aereo, guarderà i compagni dalla tribuna. Queste defezioni obbligheranno i rispettivi allenatori a ridisegnare gli assetti tattici nel weekend.

