Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo la 33ª giornata: multe e squalifiche, ecco tutti i provvedimenti adottati!

Giudice Sportivo Serie A, le decisioni dopo la 33ª giornata del campionato 2025/26. Ecco i provvedimenti adottati tra multe e squalifiche

Al termine dell’infuocato fine settimana calcistico valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A Enilive (quattordicesima del girone di ritorno), il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, coadiuvato dai rappresentanti dell’A.I.A., ha diramato i verdetti disciplinari ufficiali.

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Ammende alle società: colpite Lecce e Napoli

Sul fronte dell’ordine pubblico e della responsabilità oggettiva, il comunicato ufficiale ha sanzionato economicamente due società. Il provvedimento più severo ha colpito il Lecce, punito con una ammenda di 10.000 euro. La multa è stata comminata a causa dei sostenitori salentini, colpevoli di aver lanciato all’interno del recinto di gioco due petardi, svariati fumogeni e quattro bottigliette.

Sanzione economica anche per il Napoli, che dovrà versare una multa di 5.000 euro. In questo caso, il provvedimento è scattato per il lancio di due bottigliette di plastica sul terreno di gioco e di una lattina scagliata verso il settore della tifoseria ospite, finita fortunatamente nella “zona cuscinetto”.

Sono state invece graziate Como, Genoa, Hellas Verona, Inter, Pisa, Roma e Sassuolo. Pur avendo i rispettivi tifosi introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (petardi e bengala) all’interno dei propri settori, il Giudice ha ritenuto di non adottare sanzioni grazie alle attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori squalificati per il prossimo turno

Il referto arbitrale ha mietuto vittime illustri anche tra i giocatori, infliggendo una squalifica per un turno a tre tesserati, tutti non espulsi direttamente in campo ma condannati dalla somma di ammonizioni. Salteranno il prossimo impegno Marin Pongračić della Fiorentina (punito per le reiterate proteste e giunto alla decima sanzione), Jesper Karlström dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, entrambi diffidati e sanzionati per comportamenti scorretti.

Da segnalare l’ingresso nell’elenco dei diffidati per Jacobo Ramon del Como, mentre si aggrava il bilancio disciplinare per pedine fondamentali come Manuel Locatelli della Juventus (settimo giallo) e Nicolò Zaniolo dell’Udinese (ottava sanzione).

Un turno di stop per lo staff del Sassuolo

Infine, le sanzioni non hanno risparmiato le panchine. Il Giudice Sportivo ha fermato per una giornata effettiva di gara l’operatore sanitario del Sassuolo, Luca Nicola Traggiai. L’espulsione è scattata al 48° minuto del secondo tempo a causa di una plateale e veemente contestazione rivolta all’indirizzo della terna arbitrale.