Giulini a Spadafora: «In Sardegna zero contagi, apriamo lo stadio ai tifosi»

Il presidente Giulini scrive ai vertici del calcio: «In Sardegna il contagio è pari a zero, permetteteci di accogliere i tifosi»

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha scritto ai vertici del calcio auspicando un ritorno del pubblico allo stadio. Ecco la lettera del patron rossoblù riportata da L’Unione Sarda:

«In Sardegna il contagio è pari a zero, permetteteci di accogliere all’Arena i nostri tifosi. Le istituzioni nazionali e regionali possano prendere in considerazione l’idea di consentire lo svolgimento delle competizioni sportive professionistiche con accesso limitato al pubblico, quantomeno nelle regioni ad indice di contagio pari a zero, in osservanza di protocolli da adottarsi ad hoc e volti a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli spettatori. riteniamo importante riportare l’auspicio delle massime autorità calcistiche a livello mondiale e nazionale, e in particolare le dichiarazioni ufficiali del presidente della Fifa Gianni Infantino del 6 giugno destinate alle 211 Federazioni Associate, nonché quelle rilasciate dal presidente della Figc Gabriele Gravina, le quali convergono nell’auspicare l’adozione di misure che consentano. L’apertura parziale e in sicurezza degli stadi ai tifosi, la cui presenza fisica rappresenta un elemento centrale e imprescindibile dello svolgimento delle manifestazioni calcistiche, da un punto di vista sia sportivo, sia sociale».