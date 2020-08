Giuntoli: «Barça? Sognare non è vietato. Osimhen attaccante completo»

Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sportmediaset, dal mercato al Barcellona, ovvero il periodo attuale

GIUSTO SOGNARE- «Sognare non è vietato, cercheremo di fare il massimo, bella figura, e poi con un pizzico di fortuna cercheremo di passare il turno».

SU OSIMHEN- «Perché Osimhen? Per la voglia di attaccare la linea avversaria e la capacità in fase di non possesso di aggredire e di lavorare per la squadra. Ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo».

SUI RINNOVI- «Rinnovi? Stiamo parlando con Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas. Speriamo di rinnovare tutti questi calciatori a breve. E speriamo di patrimonializzare tanti giovani per il futuro».

SU INSIGNE- «Rinnovo Insigne? Lorenzo è il nostro capitano, la nostra bandiera, ci sono ancora due anni di contratto, avremo modo con calma di parlare con lui».

SUL FUTURO- «Futuro? Ogni progetto ha bisogno di tempo per consolidarsi. In un anno e mezzo abbiamo cambiato tanto, abbiamo fatto un girone di ritorno all’altezza, da Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia che vale anche l’Europa League».