Giuntoli Juve, vicinissimo l'addio del dirigente bianconero! Stasera la decisione UFFICIALE della società - Calcio News 24

Giuntoli Juve, vicinissimo l’addio del dirigente bianconero. Ecco le ultime indiscrezioni su quello che sarà il suo futuro

La Juventus prosegue la sua profonda ristrutturazione societaria, con importanti novità che stanno prendendo forma in queste ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero sta definendo una nuova strategia organizzativa che coinvolge figure chiave e ridefinisce ruoli all’interno della dirigenza.

Tra le principali novità figura l’arrivo di Damien Comolli, dirigente di grande esperienza internazionale, che avrà un ruolo di primo piano nella nuova struttura operativa del club. Accanto a lui si registra anche il ritorno di Giovanni Manna Tognozzi, già in passato vicino all’ambiente juventino, e oggi nuovamente inserito nel progetto con compiti strategici. Ma il cambiamento più simbolico riguarda Giorgio Chiellini, ex capitano bianconero, a cui sarà affidato un ruolo sempre più centrale nel futuro del club. Chiellini, già coinvolto in alcune dinamiche manageriali, rappresenta una figura di grande continuità tra passato e presente, capace di coniugare identità juventina e visione dirigenziale.

In parallelo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un addio anticipato di Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo. Una scelta che sarebbe stata già indirizzata da John Elkann, figura di riferimento della proprietà. Anche se manca ancora l’annuncio ufficiale, le indiscrezioni parlano di una decisione ormai presa, con l’unico nodo da sciogliere rappresentato da tempistiche e modalità dell’uscita.

L’eventuale separazione da Giuntoli, arrivato alla Juventus con grandi aspettative, rientra in un più ampio piano di rilancio pensato dalla proprietà. L’obiettivo è quello di avviare un profondo rinnovamento interno, sia sul fronte tecnico che gestionale, per affrontare con maggiore solidità le sfide future, dentro e fuori dal campo.

In questo contesto di trasformazione, la Juventus mira a costruire una struttura dirigenziale più snella, moderna e orientata al lungo periodo. Il focus non è solo sportivo, ma anche strategico, con l’ambizione di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo attraverso una gestione più innovativa e coerente con gli obiettivi aziendali.

Le prossime settimane saranno decisive per ufficializzare tutti i cambiamenti in atto e definire i nuovi equilibri all’interno della dirigenza juventina.