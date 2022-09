Giuntoli: «Siamo molto contenti di tornare in Champions. Kvaratskhelia…». Le parole del direttore sportivo del Napoli

Cristiano Giuntoli ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Napoli-Liverpool ai microfoni di Prime Video. Ecco le parole del direttore sportivo del Napoli:

KVARATSKHELIA – «E’ molto giovane, bisogna dargli anche del tempo. Crediamo nelle sue qualità e speriamo che anche stasera faccia vedere quello che sa fare. Lo seguivamo da molto tempo, c’è stata l’occasione e l’abbiamo preso».

PARTITA – «Siamo molto contenti di tornare in Champions, per la proprietà e per i tifosi. Dobbiamo curare ogni dettaglio, ogni palla si può trasformare in qualcosa di importante per gli avversari. Quindi bisogna andare sempre forte».