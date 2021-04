«Gomez tornerà a Bergamo»: la rivelazione dell’agente

L’agente Giuseppe Riso fa il punto sui suoi assistiti e sul loro futuro: ecco le parole su Rovella, Piccoli e Papu Gomez

Giuseppe Riso, noto procuratore, fa il punto sui suoi assistiti in un’intervista a Tuttosport. Le sue parole.

ROVELLA JUVE – «I bianconeri si sono rivelati i più veloci e determinati su Nicolò. I club interessati erano tanti: Lione, Atletico, Inter. Anticipare di dodici mesi il trasferimento di Rovella alla Juve è una possibilità concreta: dipenderà dal finale di stagione del ragazzo e dal mercato dei bianconeri. Una cosa è certa: i dirigenti della Juventus lo stanno seguendo ogni domenica. La prospettiva non mi spaventa perché conosco bene Nicolò. Più il livello è alto e più lui si esalta».

PAPU GOMEZ – «A Siviglia sta molto bene, è in un club importante per cui tra l’altro tifava da bambino. Quindi ha esaudito un suo sogno. Ma nel calcio non c’è nulla di scontato, mai dire mai ad un ritorno in Serie A. Di certo a fine carriera tornerà a vivere a Bergamo».

PICCOLI – «Salcedo tornerà all’Inter, è un ragazzo in costante crescita. Piccoli è un killer d’area, sarà protagonista in futuro. Per ora è dell’Atalanta, ma non posso negare che ci sia un interesse da parte della Juventus».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU ROVELLA SU JUVENTUSNEWS24