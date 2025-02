Giuseppe Rossi annuncia l’addio al calcio: «il 22 marzo al Franchi la mia ultima partita: ci sarà anche Sir Alex Ferguson»

Giuseppe Rossi ha dato l’addio al mondo del calcio dopo una carriera nel segno del talento cristallino, ma anche un fisico che non ha retto: al Franchi la partita d’addio

Giuseppe Rossi: una carriera da talento cristallino e le stimmate del campione, ma su un fisico che in più di una occasione lo ha tradito. Dal 2013 è senza squadra e oggi, in una conferenza stampa a Firenze, ha deciso di dire addio al calcio con un ultima partita il prossimo 22 marzo allo Stadio Franchi. Di seguito le sue parole.

«Il 22 marzo sarà il Pepito Day, al Franchi alle ore 18. Una giornata piena di sorprese, una bella partita che giocheremo insieme ai miei ex compagni. Sarà una bellissima serata, una festa anche per Firenze e per i tifosi fiorentini. Per me Firenze è la seconda casa, ogni volta che torno mi sento bene. Abbiamo trascorso momenti bellissimi, allo stadio ma anche fuori. Pure se sono stati ‘solo’ 3 anni sono stati molti intensi, con ricordi che rimarranno nella storia e momenti brutti, vedi gli infortuni. Era scontato. Sono molto orgoglioso che il mio allenatore da pro, Sir Alex Ferguson, ci sarà. E poi il grande bomber della Fiorentina, Luca Toni. Ma anche il mio compagno ai tempi della Nazionale, Cassano. Poi Borja, Seba Frey e per ultimo dico il grande Gabriel Omar Batistuta»