Giuseppe Rossi: «Villarreal favorito sulla Juventus. 10 anni fa non l’avrei mai pensato». Le parole dell’ex attaccante del Sottomarino giallo

Chi meglio di Giuseppe Rossi può conoscere le insidie di una trasferta in casa del Villarreal? L’ex attaccante, che ha giocato per anni con il “Sottomarino Giallo”, ha presentato la sfida di Champions League di questa sera in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Secondo “Pepito”, la Juventus affronterà un test difficilissimo all’Estadio de la Cerámica. Analizzando i punti di forza della squadra spagnola, li ha infatti indicati come i favoriti per la vittoria, spiegando i motivi per cui i bianconeri dovranno fare la partita perfetta per portare a casa un risultato positivo.

VILLARREAL – «Il Villarreal è favorito, 10 anni fa non l’avrei mai pensato ma ora è così in Champions. E’ terzo in campionato, dietro Barcellona e Real Madrid. L’allenatore Marcelino, per certi versi, uno spagnolo-italiano, ha già trovato una continuità di gioco, quella che ancora insegue Tudor con la Juventus. I punti di forza di questo Villarreal sono il collettivo e la simbiosi con il pubblico, la Juventus troverà una bolgia gialla allo Stadium».

VLAHOVIC, OPENDA O DAVID – «Chi preferisco tra David, Vlahovic e Opnda? Tecnicamente David, lo scorso anno ha segnato tanto in Champions con il Lille, ma la pressione alla Juventus è maggiore. Cosa conta di più? Il momento attuale, è vero che la concorrenza è normale in un top club ma per una punta è importante avvertire fiducia e sapere che anche se sbaglia una chance non verrà richiamato in panchina».

YILDIZ – «Alla Juventus servirà un super Yildiz, il turco è un fenomeno e in futuro sarà da Pallone d’Oro. Ha 20 anni ma gioca come un trentenne con 100 presenze in Champions. La Juventus è Yildiz più altri 10, come impatto è un po’ il Lamine Yamal dei bianconeri. Se la Juventus vuole tornare al top dovrà aggiungere altri giocatori del livello del turco. E’ una Juve in costruzione, Tudor sta svolgendo un ottimo lavoro».