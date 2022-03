GliEroidelCalcio, nuova sinergia con la Lega dei Collezionisti

Il portale GliEroidelCalcio diventa media partner della Lega dei Collezionisti: la storia del calcio da un altro punto di vista

Nuovo step in avanti per GliEroidelCalcio, testata giornalistica specializzata nella storia del calcio e nel collezionismo. Nasce infatti l’accordo di partnership con la Lega dei Collezionisti, associazione che raggruppa i maggiori collezionisti di cimeli calcistici.

L’intesa, fortemente voluta dalle due parti, trae origine nella condivisione degli obiettivi che diventano comuni, in particolar modo l’interesse per la valorizzazione, diffusione e narrazione della storia del calcio attraverso i cimeli e la Memorabilia. Le parti favoriranno e promuoveranno tutte le rispettive iniziative che andranno in questa direzione, in particolar modo GliEroidelCalcio.com si impegna a veicolare attraverso tutti i propri canali le news (iniziative, mostre, convegni etc.) della Lega per darne il massimo risalto.